Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanları yeniden açılıyor - Son Dakika

Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanları yeniden açılıyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kapatılan havalimanları yeniden uçuşlara açılıyor.

Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanları yeniden açılıyor, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kapatılan havalimanları yeniden uçuşlara açılıyor.

Havacılık Bakanı Hadi Sirika, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle uluslararası uçuşlara kapatılan hava limanlarının 29 Ağustos'tan itibaren yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.

Sirika, "29 Ağustos'ta uçuşların yeniden başlamasını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. İç hatlara yaptığımız gibi başkent Abuja ve Lagos ile başlayacağız. Uçuş tedbirleri daha sonra açıklanacak." ifadesini kullandı.

Devlet Başkan Muhammed Buhari, Kovid-19 nedeniyle martta ülke sınırlarını kapatmıştı.

Nijerya'da şimdiye kadar Kovid-19 vaka sayısı 40 bini aştı, 975 kişi ise hayatını kaybetti.

Nijerya, Twitter, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 23:33

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanları yeniden açılıyor - Son Dakika
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