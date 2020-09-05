Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanları 5 ay sonra açıldı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapatılan havalimanları yeniden faaliyete geçti.
Havacılık Bakanı Hadi Sirika, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle uluslararası uçuşlara kapatılan havalimanlarının bugünden itibaren yeniden açıldığını duyurdu.
Sirika, "Abuja ve Lagos havalimanlarının 5 Eylül 2020'den itibaren uluslararası uçuşlar için yeniden açıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.
Öte yandan Havacılık Bakanlığından yapılan açıklamada, havalimanlarında Kovid-19'a karşı sıkı tedbirleri alındığı bildirildi.
Devlet Başkan Muhammed Buhari, Kovid-19 nedeniyle martta ülke sınırlarını kapatmıştı.
Nijerya'da şimdiye kadar Kovid-19 vaka sayısı 40 bini aştı, 975 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 17:19 - Kaynak: AA
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