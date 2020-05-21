Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200'e yükseldi - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e ulaştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının başkent Abuja'nın yanı sıra 35 eyalete yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 200'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede dünden bu yana vaka sayısının 284 artarak 6 bin 677'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, hastalığa yakanladıktan sonra iyileşenlerin sayısının da 1840 olduğu aktarıldı.

Afrika kıtasında vaka sayısı 95 bini geçti

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı ise son 24 saatte 3 bin 500'den fazla artarak 95 bin 201'e çıktı.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 85 artarak 2 bin 997'ye ulaştı. Şimdiye kadar 38 bin 75 kişi de sağlığına kavuştu.