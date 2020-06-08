Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 350'yi geçti - Son Dakika

Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 350'yi geçti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 350'yi aştı.

Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 350'yi geçti, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 350'yi aştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ülkede son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 354'e yükseldiği duyuruldu.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 260 artarak 12 bin 486'ya ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 3 bin 959 olduğu ifade edildi.

Afrika kıtasında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 1237, Güney Afrika'da 998, Cezayir'de 707, Sudan'da 359, Fas'ta 208 ve Kamerun'da 206'ya yükseldi.

Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, bu iki ülkenin yanı sıra Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.

Nijerya, Twitter, Afrika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 11:43 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 350'yi geçti - Son Dakika Dünya

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