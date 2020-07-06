Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 645'e yükseldi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 645'e ulaştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 148 binden fazla Kovid-19 testinin uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 645'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısının da son 24 saatte 544 artarak 28 bin 711'e ulaştığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 11 bin 665'e çıktığı ifade edildi.

Nijerya'da Lagos 11 bin 244, başkent Abuja 2 bin 181, Oyo 1513, Edo 1383, Kano 1268, Delta 1227, Rivers 1183 ile en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 479 bini aşarken, 11 bin 395 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika'da vaka sayısı 200 bine yaklaşırken, bu ülkeyi 75 bin 253 vaka ile Mısır, 28 bin 711 vaka ile Nijerya izledi.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.