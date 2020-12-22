Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi - Son Dakika

Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında hızlı artış nedeniyle ülke genelinde yeni kısıtlamalar uygulanacak.

Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustafa, yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 salgınında ikinci dalganın başlaması nedeniyle yeniden kısıtlamalar getirildiğini belirtti.

Mustafa, ülkedeki tüm gece kulüpleri, barlar ve eğlence mekanlarının bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını, toplu ve dini etkinliklerde kişi sayısının 50 ile sınırlı olacağını ifade etti.

Ülkede alt kademeli devlet memurlarının 5 hafta boyunca evlerinden çalışacaklarını bildiren Mustafa, maske takma zorunluluğunun da devam edeceğini söyledi.

Mustafa, ülkedeki tüm okulların da 18 Ocak'a kadar kapalı olacağını ifade etti.

Nijerya'da şimdiye kadar 78 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 1227 kişi hayatını kaybetti.