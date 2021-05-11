Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle yeniden kısıtlamalar getirildi - Son Dakika

Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle ülke genelinde yeni kısıtlamalar uygulanacak.

Kovid-19'la Mücadele Komite Üyesi Mukhtar Muhammed, yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeniden kısıtlamalar getirildiğini belirtti.

Muhammed, ülkede genelinde bugünden itibaren yerel saatle 00.00-04.00'da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ifade etti.

Ülkedeki tüm gece kulüpleri, barlar ve eğlence mekanlarının bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını aktaran Muhammed, toplu etkinliklerde kişi sayısının 50 ile sınırlı olacağını kaydetti.

Muhammed, sokağa çıkma yasağı sırasında sadece temel uluslararası seyahatlerin teşvik edileceğini ve mevcut tüm protokollere kesinlikle uyulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Nijerya'da şimdiye kadar 165 bin 450'den fazla Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 2 bin 65 kişi hayatını kaybetti.