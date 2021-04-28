Nijerya'da Kovid-19 salgını nedeniyle 263 mahkum için af çıkarıldı - Son Dakika

Nijerya'da Kovid-19 salgını nedeniyle 263 mahkum için af çıkarıldı

28.04.2021 01:39
Nijerya'da Kovid-19 salgını nedeniyle 263 mahkum için af çıkarıldı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 263 mahkum affedildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 263 mahkum affedildi.

Başyargıç Musa-Danladi Abubakar, yaptığı açıklamada, Vali Aminu Bello Masari'nin onayıyla ülkede Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi amacıyla 263 mahkumun daha serbest bırakılacağını açıkladı.

Kararın hapishanelerdeki sıkışıklığı azaltmak için alındığına işaret eden Abubakar, aftan yararlananlar arasında şiddet suçu işlemeyenler, yaşlılar ve ağır hastaların bulunduğunu söyledi.

Nijerya genelinde geçen sene Kovid-19 nedeniyle 2 bin 600 mahkuma af çıkarılmıştı.

Ülkede salgının başından bu yana 164 bin 756 kişi virüse yakalandı, bu kişilerden 154 bin 963'ü sağlığına kavuştu, 2 bin 62 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya, Afrika, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Kovid-19 salgını nedeniyle 263 mahkum için af çıkarıldı - Son Dakika


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