Nijerya'da Kovid-19 salgını nedeniyle 3 bin 789 mahkuma af kararı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 3 bin 789 mahkuma af çıkarıldı.

Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin onayıyla ülkede Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi amacıyla şu ana kadar cezaevlerindeki 3 bin 789 mahkumun serbest bırakıldığını belirtti.

Bu kararın hapishanelerdeki sıkışıklığı azaltmak için alındığını işaret eden Malami, "Bu zor zamanlarda tehlike altında olanlar arasında mahkumlar da bulunuyor. Bu tehlikeyi azaltmak için hükümet böyle bir karar aldı." dedi.

Abubakar Malami, aftan yararlananlar arasında şiddet suçu işlemeyenler, yaşlılar ve ağır hastalığı olanların bulunduğunu kaydetti.

Nijerya'da şu ana kadar 29 bin 789 Kovid-19 vakası görülürken, 669 kişi yaşamını yitirdi.