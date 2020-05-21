Nijerya'da Kovid-19 sebebiyle 3 bin 751 mahkum serbest bırakıldı - Son Dakika

Nijerya'da Kovid-19 sebebiyle 3 bin 751 mahkum serbest bırakıldı

Nijerya hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kapasitesinin üzerine çıkan hapishanelerde şimdiye kadar 3 bin 751 mahkumun kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.

Nijerya hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kapasitesinin üzerine çıkan hapishanelerde şimdiye kadar 3 bin 751 mahkumun kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu. Nijerya Genel İslah Merkezi Direktörü Ja'afaru Ahmed, gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevlerinde normal kapasitenin üzerinde mahkum bulunduğunu belirtti. Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin onayıyla 9 Nisan'dan bu yana 3 bin 751 tutuklunun kefaletle salıverildiğini kaydeden Ahmed, hapishanelerde salgını önlemek için gelecek günlerde daha fazla mahkumun serbest bırakılacağını da söyledi. Nijerya'da şimdiye kadar 6 bin 677 Kovid-19 vakası görülürken, 200 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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