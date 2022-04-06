Nijerya'da Kovid-19 tedbirleri kaldırıldı - Son Dakika
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Nijerya'da Kovid-19 tedbirleri kaldırıldı

06.04.2022 23:28
Nijerya'da Kovid-19 tedbirleri kaldırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler sona erdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler sona erdi.

Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele (PSC) Başkanı Boss Mustapha, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede genelinde azalan Kovid-19 vakaları dolayısıyla salgına karşı alınan tedbirlerin revize edildiğini belirtti.

Daha önce uygulanan gece sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını aktaran Mustapha, "Buna göre, gece kulüpleri, barlar ve düğün gibi toplu etkinlikler serbest olacak. Bundan sonra hayat normale dönecek." ifadesini kullandı.

Mustapha, şehirler arası seyahat protokollerinin de kaldırıldığını kaydederek, ülkede maske takmanın da serbest olduğunu belirtti.

Ülkede 2 Nisan'dan bu yana salgın nedeniyle ölüm yaşanmazken, şimdiye kadar 32 milyon kişi salgına karşı aşı oldu.

Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da, salgının başından bu yana 255 bin 516 kişi virüse yakalandı, bunlardan 249 bin 674'ü sağlığına kavuştu, 3 bin 143 kişi ise yaşamını yitirdi.

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Batı Afrika, Hükümet, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Kovid-19 tedbirleri kaldırıldı - Son Dakika


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