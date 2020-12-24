Nijerya'da Kovid-19'un "yeni" bir türünün daha tespit edildiği iddiası - Son Dakika

Nijerya'da Kovid-19'un "yeni" bir türünün daha tespit edildiği iddiası

24.12.2020 13:57
Nijerya'da Kovid-19'un

İngiltere ve Güney Afrika'nın ardından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni bir türünün daha Nijerya'da keşfedildiği ileri sürüldü.

İngiltere ve Güney Afrika'nın ardından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni bir türünün daha Nijerya'da keşfedildiği ileri sürüldü.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı John Nkengasong, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tespit edilen yeni türle ilgili Nijerya'daki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile Afrika Enfeksiyon Hastalıkları Genomiği Mükemmeliyet Merkezinin ortak çalışma başlattığını bildiren Nkengasong, yeni türün 2 veya 3 genetik diziye dayandığını aktardı.

Nkengasong, "Yeni tür, İngiltere ve Güney Afrika'dan farklı olabilir. Bize vakit verin, hala çok erken." dedi.

Nijerya'da şimdiye kadar 81 bine yakın vaka tespit edilirken, 1236 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika, İngiltere, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Kovid-19'un 'yeni' bir türünün daha tespit edildiği iddiası - Son Dakika


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