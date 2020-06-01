Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bini geçti - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 10 bini aştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 307 artarak 10 bin 162'ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 287'ye çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 3 bin 7 olduğu kaydedildi.

Nijerya'da vaka sayısının en fazla olduğu bölgeler Lagos (4 bin 943), Kano (954), başkent Abuja (660), Katsina (348), Ogun (273) ve Borno (271) oldu.