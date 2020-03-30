Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 111'e çıktı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 111'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 111 Kovid-19 vakası görüldüğü bidirildi.

Virüsün, başkent Abuja ve Lagos başta olmak üzere 12 eyalete yayıldığı ifade edildi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Kovid-19 ile mücadele kapsamında başkent Abuja ve 2 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Afrika kıtasında vaka sayısı 4 bin 282, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 134 oldu.