Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı - Son Dakika

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 20 bin 371'e yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 20 bin 371'e yükseldi.

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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 117 bin 569 Kovid-19 testi uygulandığı, vaka sayısının son 24 saatte 452 artarak 20 bin 371'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 8 kişinin daha ölmesiyle can kaybının 533'e ulaştığı, iyileşenlerin sayısının da 7 bin 338 olduğu belirtildi.

Lagos 9 bin 73, başkent Abuja 1605, Kano 1190, Oyo 1055, Rivers 930 ve Edo 797 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 327 bini aştı, 8 bin 653 kişi hayatını kaybetti.


Kıtada vaka sayısının en yüksek seyrettiği ülkeler ise Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana ve Kamerun olarak sıralandı.


Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ölüm rapor edilmedi.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 07:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı - Son Dakika

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