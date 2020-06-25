Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 22 bini aştı - Son Dakika

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 22 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 22 bini geçti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 22 bini geçti.

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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 120 bin 108 Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 649 artarak 22 bin 20'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 542'ye ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 7 bin 613 olduğu belirtildi.

Lagos 9 bin 323, başkent Abuja 1622, Kano 1191, Oyo 1155, Rivers 930 ve Edo 817 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 338 bini aştı, 8 bin 889 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya, Afrika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:13 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 22 bini aştı - Son Dakika Dünya

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