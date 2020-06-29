Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 24 bin 567'ye ulaştı - Son Dakika

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 24 bin 567'ye ulaştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 24 bin 567'ye yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 24 bin 567'ye yükseldi.

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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 127 bin 158 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.


Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 490 artarak 24 bin 567'ye çıktığı kaydedildi.


Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 565'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının da 9 bin 7 olduğu belirtildi.


Lagos 10 bin 144, başkent Abuja 1792, Oyo 1306, Kano 1200, Rivers 1056 ve Edo 962 ile ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.


Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 385 bini aştı, 9 bin 698 kişi yaşamını yitirdi.


Kıtada vaka sayısının en yüksek seyrettiği ülkeler ise Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana ve Kamerun olarak sıralandı.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ölüm rapor edilmedi.

Nijerya, Afrika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 07:29 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 24 bin 567'ye ulaştı - Son Dakika Dünya

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