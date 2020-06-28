Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 24 bini aştı - Son Dakika

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 24 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 24 bini geçti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 24 bini geçti.

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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 127 bin 158 Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.


Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 779 artarak 24 bin 77'e çıktığı belirtildi.


Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 558'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 8 bin 625 olduğu ifade edildi.


Lagos 10 bin 26, başkent Abuja 1736, Oyo 1305, Kano 1195, Rivers 1050 ve Edo 933 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.


Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 374 bini aştı, 9 bin 519 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 07:45 Kaynak: AA

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