Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 27 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 27 bini geçti.



Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 141 bin 525 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.



Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 626 artarak 27 bin 110'a yükseldiği kaydedildi.



Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 13 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 616'ya çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 10 bin 801'e ulaştığı ifade edildi.



Lagos 10 bin 823, başkent Abuja 2 bin 20, Oyo 1432, Kano 1257, Edo 1203 ve Delta 1149 ile ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.



Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 435 bini aştı, 10 bin 683 kişi yaşamını yitirdi.