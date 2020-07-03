Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 27 bini aştı - Son Dakika

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 27 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 27 bini geçti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 27 bini geçti.

2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil


Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 141 bin 525 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.


Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 626 artarak 27 bin 110'a yükseldiği kaydedildi.


Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 13 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 616'ya çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 10 bin 801'e ulaştığı ifade edildi.


Lagos 10 bin 823, başkent Abuja 2 bin 20, Oyo 1432, Kano 1257, Edo 1203 ve Delta 1149 ile ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.


Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 435 bini aştı, 10 bin 683 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya, Afrika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:53 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 27 bini aştı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 14:17 AB'den Kovid-19 tedavisinde "Remdesivir"in kullanımına yeşil ışık 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:19 Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:28 Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor 09:27 Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
16:40
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
16:39
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
16:30
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
16:20
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
16:05
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
15:47
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
15:32
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 17:24:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 27 bini aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]