Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 28 bini aştı - Son Dakika

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 28 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 28 bin 167'ye yükseldi.

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