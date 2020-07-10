Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bin 748'e ulaştı - Son Dakika

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bin 748'e ulaştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 30 bin 748'e yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 30 bin 748'e yükseldi.


Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 135 bin Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.


Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 499 artarak 30 bin 748'e yükseldiği kaydedildi.


Ülkede son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 689'a çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 12 bin 546'ya ulaştığı ifade edildi.


Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle 3 ay sonra açılan okullar, artan vakalar nedeniyle yeniden kapatıldı.


Lagos 11 bin 827, başkent Abuja 2 bin 365, Oyo 1605, Edo 1562, Delta 1337 ve Kano 1302 ile Nijerya'da en fazla vaka görülen eyaletler oldu.


Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 545 bini aştı, 12 bin 506 kişi hayatını kaybetti.


Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 238 bini geçerken, bu ülkeyi 79 bin 254 vakayla Mısır, 30 bin 748 vakayla Nijerya izledi.


Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ise şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bin 748'e ulaştı - Son Dakika
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