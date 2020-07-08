Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bine yaklaştı - Son Dakika

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bine yaklaştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 30 bine yaklaştı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 30 bine yaklaştı.

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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 152 bin 952 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 503 artarak 29 bin 789'a yükseldiği ifade edildi.

Ülkede son 24 saatte 15 kişinin daha ölmesiyle can kaybının 669'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 12 bin 108'e ulaştığı aktarıldı.

Lagos 11 bin 520, başkent Abuja 2 bin 322, Oyo 1530, Edo 1489, Delta 1285 ve Kano 1271 ile ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 511 bini aştı, 12 bin 15 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 07:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bine yaklaştı - Son Dakika
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