Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bini geçti - Son Dakika

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bini geçti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 30 bin 249'a yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 30 bin 249'a yükseldi.

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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 169 bin 629 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 460 artarak 30 bin 249'a yükseldiği ifade edildi.

Ülkede son 24 saatte 15 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 684'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 12 bin 373'e ulaştığı kaydedildi.

Lagos 11 bin 670, başkent Abuja 2 bin 348, Oyo 1573, Edo 1503, Delta 1323 ve Kano 1291 ile Nijerya'da en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 525 bini aştı, 12 bin 270 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 224 bini aşarken, bu ülkeyi 78 bin 304 vaka ile Mısır, 30 bin 249 vaka ile Nijerya izledi.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ise şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 07:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bini geçti - Son Dakika
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