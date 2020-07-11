Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 31 bini aştı - Son Dakika

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 31 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 31 bin 323'e yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 31 bin 323'e yükseldi.

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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin açıklamasına göre, ülkede şimdiye kadar 178 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısın son 24 saatte 575 artarak 31 bin 323'e çıktı.

Son 24 saatte 20 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 709 oldu. İyileşen hasta sayısı da 12 bin 795'e ulaştı.

Lagos 12 bin 51, başkent Abuja 2 bin 433, Oyo 1689, Edo 1593, Delta 1348 ve Rivers 1343 ile Nijerya'da en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Bu arada, Nijerya'da Kovid-19 vakaları artmasına rağmen 7 eyalette iç uçuşlar başlatıldı.

Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 563 bini aştı, 12 bin 813 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 250 bini geçerken, bu ülkeyi 80 bin 235 vakayla Mısır, 31 bin 323 vakayla Nijerya izledi.

Salgının başından bu yana Güney Afrika ülkesi Lesotho'da ilk kez ölüm vakası yaşanırken Seyşeller, Eritre, Uganda ve Namibya'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 17:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 31 bini aştı - Son Dakika
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