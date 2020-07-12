Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 32 bine yaklaştı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 32 bine yaklaştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 178 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 664 artarak 31 bin 987'ye çıktığı ifade edildi.

Ülkede son 24 saatte 15 kişinin daha ölmesiyle can kaybının 724'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 13 bin 103'e ulaştığı belirtildi.

Lagos 12 bin 275, başkent Abuja 2 bin 538, Oyo 1706, Edo 1678, Delta 1359 ve Rivers 1357 ile ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 581 bini aştı, 13 bin 29 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 264 bini geçerken, bu ülkeyi 81 bin 158 vakayla Mısır, 31 bin 987 vakayla Nijerya izledi.

Kıtada Seyşeller, Eritre ve Uganda'da ise şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.