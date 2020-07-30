Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 42 bini aştı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 42 bin 208'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin açıklamasına göre, ülkede şimdiye kadar 268 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı. Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 404 artarak 42 bin 208'e ulaştı. Son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 873 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 19 bini geçti.

Lagos, başkent Abuja, Oyo, Edo, Rivers ve Delta ile Nijerya'da en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 895 bin aştı, 18 bin 908 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 471 bini aşarken bu ülkeyi 93 bin 356 vakayla Mısır, 42 bin 208 vakayla Nijerya izledi.

Kıtada Seyşeller ve Eritre'de ise şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.