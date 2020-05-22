Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 7 bini aştı - Son Dakika

Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 7 binin üzerine çıktı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 339 artarak 7 bin 16'ya ulaştığı bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 211'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının de 1907 olduğu belirtildi.

Nijerya'nın 3 bölgesinde, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin ardından vaka sayılarında artışın hızlandığı görülüyor.

Afrika kıtasında vaka sayısı 100 bine yakalaştı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin artarak 99 bin 62'ye yükseldi.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 85 artışla 3 bin 82'ye ulaştı. Şu ana kadar 39 bin 85 kişi ise sağlığına kavuştu.