Nijerya'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasında günlük vaka sayıları artışını sürdürüyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 117 test yapıldı, 610 yeni vaka saptandı. Virüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, tedavi gören 149 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka, ülkenin ticari merkezi Lagos eyaletinde, en az vaka ve ölüm Kogi bölgesinde tespit edildi.

Bu arada, ülkede doktorların maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattığı grev devam ediyor.

Öte yandan, Nijerya, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bugün Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 176 bin doz teslim aldı.

Ülkede 5 Mart'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar 3 milyon 938 bin 945 kişi aşı oldu.

Hükümet, ikinci kitlesel Kovid-19 kampanyasının 16 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da salgının başından bu yana 179 bin 118 kişi virüse yakalandı, bunlardan 166 bin 131'i sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 194 kişi yaşamını yitirdi.