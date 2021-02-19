Nijerya'da Kovid-19 vakası 150 bini aştı - Son Dakika

Nijerya'da Kovid-19 vakası 150 bini aştı

19.02.2021 15:59
Nijerya'da Kovid-19 vakası 150 bini aştı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 150 bini geçti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 150 bini geçti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 16 artışla 1803'e yükseldi.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 877 artarak 150 bin 246'ya çıktı.

Bugüne kadar 1 milyon 441 bin 13 testin yapıldığı Nijerya'da, virüse yakalanan 126 bin 466 kişi iyileşti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, Kovid-19'un ikinci dalgasıyla karşı karşıyayken gelecek aylarda virüsün aşılarına başlamayı hedefliyor.

Nijerya hükümeti, bu yıl yaklaşık 80 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını duyurmuştu.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Kovid-19 vakası 150 bini aştı - Son Dakika


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