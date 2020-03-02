Nijerya'da köylere silahlı saldırı: 30 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nijerya'da köylere silahlı saldırı: 30 ölü - Son Dakika

Nijerya'da köylere silahlı saldırı: 30 ölü

7 saat önce

Nijerya'nın kuzeyinde yer alan Kaduna eyaletinde farklı köylere gerçekleştirilen silahlı saldırılar sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da köylere silahlı saldırı: 30 ölü, System.String[]

Nijerya'nın kuzeyinde yer alan Kaduna eyaletinde farklı köylere gerçekleştirilen silahlı saldırılar sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti.


Nijerya'nın kuzeyinde bulunan Kaduna eyaletinin Giwa, Birnin Gwari ve Igabi bölgelerindeki köylere kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırılar sonucu aralarında bebeklerin de bulunduğu en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.


Saldırının Nijerya Ordusu ve Hava Kuvvetleri Birliklerinin silahlı kişilere yönelik düzenlediği operasyonların ardından gerçekleştirildiği belirtildi. - ABUJA

Nijerya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:08 Kaynak: İHA
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