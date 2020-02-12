Nijerya'da köylülere saldırı: 16 ölü - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısındaki bir köye düzenlenen silahlı saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında haberlere göre, Kaduna eyaletine bağlı Bakali köyünde motosikletli kişiler etrafa rastgele ateş açtı.
Bölge sakinlerden Alhaji Sani Bakali, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin aynı aileden 16 kişiyi bir odaya kapatarak yaktığını bildirdi.
Bakali, saldırganların bölgede birçok ev, gıda ürünleri ve taşıtı ateşe verdiğini aktardı.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.