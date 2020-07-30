Nijerya'da köylülere saldırıda 14 kişi öldü - Son Dakika

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Ayuba, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Kogi Emniyet Müdürü Ede Ayuba, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Agbudu köyünde motosikletli kişilerin rastgele ateş açtığını belirtti.

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 12:15

Kaynak: AA

Alanyaspor'lu Erol Bulut, "Fenerbahçe ile anlaştınız mı?" sorusuna cevap verdi

YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti

Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın