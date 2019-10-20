Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Kur'an eğitimi için gönderilen 147 kişi işkenceden kurtarıldı
Son Dakika Dünya Nijerya'da Kur'an eğitimi için gönderilen 147 kişi işkenceden kurtarıldı

Nijerya'da Kur'an eğitimi için gönderilen 147 kişi işkenceden kurtarıldı

1 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Kur'an dersi verdiğini iddia eden bir okula düzenlenen baskında kötü muameleye maruz kalan 147 kişi kurtarıldı.

Nijerya'da Kur'an eğitimi için gönderilen 147 kişi işkenceden kurtarıldı, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Kur'an dersi verdiğini iddia eden bir okula düzenlenen baskında kötü muameleye maruz kalan 147 kişi kurtarıldı.


Kaduna Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Müdürü Yakubu Sabo, farklı suçlardan mahkum olan kişilerin rehabilite edildiği ve eğitim aldığı bir merkeze baskın düzenlendiğini açıkladı.

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Halkla İlişkiler, Nijerya, Afrika, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:14 
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