Nijerya'da Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Kuran-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması yapıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Kuran-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması yapıldı.



Başkent Abuja'da, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Nijerya İslami Tanıtım Vakfı iş birliğinde düzenlenen yarışma 3 gün sürdü.



Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen yarışmaya, ülkenin 13 eyaletinden 17 öğrenci ve 43 hafız katıldı.



TDV Abuja Din Hizmetleri Ataşesi Ali Kaşıkırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılımcıların değişik kategorilerde yarıştığını belirterek, Kuran-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık kategorilerde birinci gelen yarışmacıların Türkiye'de düzenlenecek 7'nci Uluslararası Kuran-ı Kerim yarışmasına katılacağını kaydetti.



Yarışmanın amacının gençlere Kuran-ı Kerim'i öğretmek ve öğrenilmesine teşvik etmek olduğunu ifade eden Kaşıkırık, her yıl benzer yarışmalar düzenlemeyi planladıklarını söyledi.



Nijerya İslami Tanıtım Vakfı Başkanı Dr. Muhammed Kabir Adem ise Türkiye'nin İslam dünyasında liderlik yaptığını dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin Osmanlı dönemine dayandığını anımsattı.



Adem, yarışmaya verdiği katkılardan dolayı Türkiye'ye şükranlarını sundu.



Yarışmada, güzel okuma kategorisinde Edo eyaletinden Yusuf Yahya birinci, Borno eyaletinden İbrahim Muhammed İbrahim ikinci ve Katsina eyaletinden Acmal Nura Shema de üçüncü oldu. Hafızlık kategorisinde ise Borno eyaletinden Abdürrahman Bunu birinci, Niger eyaletinden Ismail Ömer ikinci ve Ogun eyaletinden Abdülmalik Ahmet de üçüncü oldu.



Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

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