Nijerya'da Kuran kursu ve rehabilitasyon için gönderilen yüzlerce çocuk işkenceden kurtarıldı
57 dakika önce
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, ailelerinin Kuran kursu ve rehabilitasyon için gönderildikleri evde işkence gördükleri tespit edilen yaklaşık 400 erkek çocuğu kurtarıldı
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, ailelerinin Kuran kursu ve rehabilitasyon için gönderildikleri evde işkence gördükleri tespit edilen yaklaşık 400 erkek çocuğu kurtarıldı.
Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Yakubu Sabo, kurtarılan çocukların 10 ile 18 yaşları arasında olduğunu, "işkence evi"nde yaklaşık 3 ay boyunca zincirlendiğini, taciz ve şiddet gördüğünü açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:00
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