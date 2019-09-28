Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Kuran kursu ve rehabilitasyon için gönderilen yüzlerce çocuk işkenceden kurtarıldı
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Nijerya'da Kuran kursu ve rehabilitasyon için gönderilen yüzlerce çocuk işkenceden kurtarıldı

57 dakika önce

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, ailelerinin Kuran kursu ve rehabilitasyon için gönderildikleri evde işkence gördükleri tespit edilen yaklaşık 400 erkek çocuğu kurtarıldı

Nijerya'da Kuran kursu ve rehabilitasyon için gönderilen yüzlerce çocuk işkenceden kurtarıldı, System.String[]

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, ailelerinin Kuran kursu ve rehabilitasyon için gönderildikleri evde işkence gördükleri tespit edilen yaklaşık 400 erkek çocuğu kurtarıldı.


Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Yakubu Sabo, kurtarılan çocukların 10 ile 18 yaşları arasında olduğunu, "işkence evi"nde yaklaşık 3 ay boyunca zincirlendiğini, taciz ve şiddet gördüğünü açıkladı.

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Kuran-ı Kerim, Nijerya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:00 
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