Nijerya'da Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da Kurban Bayramı namazı kılındı

09.07.2022 11:57

Afrika'nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da, Kurban Bayramı namazı eda edildi.

Afrika'nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da, Kurban Bayramı namazı eda edildi.

Ülkede artan güvenlik sorunları nedeniyle kılınan yerlere, güvenlik güçleri sevk edildi.

Başkent Abuja'da yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazı için açık alanda saf tuttu.

Abuja'nın Annoor Camisi'nde erken saatlerden itibaren toplanan kadın, erkek ve çocuklar, geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar, tüm İslam dünyasının huzuru, barışı ve istikrarının yanı sıra ülkede artan saldırılara karşı can güvenliği endişesinin yaşanmaması ve huzurlu günlerin sürmesi için dua etti.

Annoor Cami İmamı Sheikh Muhammed Swaleh, okuduğu hutbenin ardından halkla bayramlaştı.

YORUMLAR
500
Hacı Bayram Veli Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı Hacı Bayram Veli Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı Kurban Bayramı namazı ilk Iğdır'da kılındı Kurban Bayramı namazı ilk Iğdır'da kılındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:20 Kaza yapan alkollü turist araçtan inmedi, polisi dinlemeyerek kameralara poz verdi!
16:02 Acil servisteki onlarca hastaya bakmayı kabul etmeyip kaçan doktorun görüntüsü tepki topladı
16:01 Attila Szalai'nin paylaştığı video sosyal medyada tepki topladı: Biz Arap değiliz
16:00 Kurbanlık keçi doğum yapınca kesilmedi!
15:19 Ozan Tufan'dan şaşırtan açıklama: Mesut ağabey ağladı, kurunun yanında ben de yandım
15:16 Sri Lanka'da hükümet binasına giren göstericiler mutfaktaki yemekleri yedi
14:49 Bakan Akar'dan sınır hattında önemli açıklama: Münbiç ve Tel Rıfat'tan tacizler var, her türlü müdahaleyi yaptık
14:47 Fenerbahçe'de ayrılık! Hull City, Allahyar'ı bonservisi ile birlikte renklerine bağladı
14:05 Feci kaza! Tarlaya giren araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti
14:04 Öldürülen eski Japonya Başbakanı Abe'nin otopsi raporu çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 16:41:44. #1.12#
SON DAKİKA: Nijerya'da Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement