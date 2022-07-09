Vatandaşlar, tüm İslam dünyasının huzuru, barışı ve istikrarının yanı sıra ülkede artan saldırılara karşı can güvenliği endişesinin yaşanmaması ve huzurlu günlerin sürmesi için dua etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

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