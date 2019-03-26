Nijerya'da Kuzey Koreli Doktor Kaçırıldı

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde Kuzey Koreli bir doktor kaçırıldı.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde Kuzey Koreli bir doktor kaçırıldı.



Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, basına yaptığı açıklamada, "Kuzey Koreli doktor Jen Sunail pazartesi gecesi evinden zorla kaçırıldı." ifadesini kullandı.



Doktorun bugün ofisine gelmemesi üzerine iş arkadaşlarının polise haber verdiğini aktaran Shehu, kaçırılan doktorun bulunması için polis tarafından operasyon başlatıldığını vurguladı.



Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Trans Birey, Öpücük Attığı Adam Tarafından Darp Edildi

Almanya'da 6 Şehirde Bomba İhbarı! Polis Alarma Geçti

Genç Kızı Saçlarından Tutup Tekme Tokat Dövdüler, Dehşeti Kaydettiler

Meslektaşının Vurduğu Polis Memuru Hayatını Kaybetti