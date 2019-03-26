Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Kuzey Koreli Doktor Kaçırıldı

Nijerya'da Kuzey Koreli Doktor Kaçırıldı

7 dakika önce

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde Kuzey Koreli bir doktor kaçırıldı.

Nijerya'da Kuzey Koreli Doktor Kaçırıldı, System.String[]
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde Kuzey Koreli bir doktor kaçırıldı.

Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, basına yaptığı açıklamada, "Kuzey Koreli doktor Jen Sunail pazartesi gecesi evinden zorla kaçırıldı." ifadesini kullandı.

Doktorun bugün ofisine gelmemesi üzerine iş arkadaşlarının polise haber verdiğini aktaran Shehu, kaçırılan doktorun bulunması için polis tarafından operasyon başlatıldığını vurguladı.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:38 Kaynak: AA

Polis, Nijerya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trans Birey, Öpücük Attığı Adam Tarafından Darp Edildi Almanya'da 6 Şehirde Bomba İhbarı! Polis Alarma Geçti Genç Kızı Saçlarından Tutup Tekme Tokat Dövdüler, Dehşeti Kaydettiler Meslektaşının Vurduğu Polis Memuru Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 22:45:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Kuzey Koreli Doktor Kaçırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]