Sosyo-Ekonomik Haklar ve Sorumluluk Projesi (SERAP) ve Nijerya Editörler Birliği (NGE), NBC'nin yayın istasyonlarına karşı planladığı eyleme itiraz ederek dava açmıştı.

Ülkede söz konusu televizyon ve radyo kanallarının işletme lisanslarının askıya alınması medya dünyasında tepkilere neden oldu.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da mahkeme, 52 televizyon ve radyo kanalının işletme lisanslarının askıya alınmasını durdurdu - Son Dakika

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