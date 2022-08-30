Nijerya'da mahkeme, 52 televizyon ve radyo kanalının işletme lisanslarının askıya alınmasını durdurdu - Son Dakika
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Nijerya'da mahkeme, 52 televizyon ve radyo kanalının işletme lisanslarının askıya alınmasını durdurdu

30.08.2022 02:00
Nijerya'da mahkeme, 52 televizyon ve radyo kanalının işletme lisanslarının askıya alınmasını durdurdu

Nijerya'da Lagos'taki Federal Yüksek Mahkeme, Ulusal Yayın Komisyonu'nun (NBC), ülkede yayın yapan 52 televizyon ve radyo kanalının işletme lisanslarını askıya alma kararını durdurdu.

Nijerya'da Lagos'taki Federal Yüksek Mahkeme, Ulusal Yayın Komisyonu'nun (NBC), ülkede yayın yapan 52 televizyon ve radyo kanalının işletme lisanslarını askıya alma kararını durdurdu.

Yargıç Akintayo Aluko, tek taraflı bir kararla yetkililerin ülkede yayın yapan 52 televizyon ve radyo kanalının işletme lisanslarını askıya almasını engelleyen ihtiyati tedbir kararı verdi.

NBC, ülkede yayın yapan 52 televizyon ve radyo kanalının işletme lisanslarını yenilemedikleri gerekçesiyle askıya almıştı.

Ülkede söz konusu televizyon ve radyo kanallarının işletme lisanslarının askıya alınması medya dünyasında tepkilere neden oldu.

Sosyo-Ekonomik Haklar ve Sorumluluk Projesi (SERAP) ve Nijerya Editörler Birliği (NGE), NBC'nin yayın istasyonlarına karşı planladığı eyleme itiraz ederek dava açmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da mahkeme, 52 televizyon ve radyo kanalının işletme lisanslarının askıya alınmasını durdurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da mahkeme, 52 televizyon ve radyo kanalının işletme lisanslarının askıya alınmasını durdurdu - Son Dakika
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