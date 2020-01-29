Nijerya'da Lassa ateşi salgını alarmı: 41 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijerya'da Lassa ateşi salgını alarmı: 41 kişi öldü - Son Dakika

Nijerya'da Lassa ateşi salgını alarmı: 41 kişi öldü

6 saat önce

Dünya genelinde korona salgını nedeniyle korku yaşanırken, yeni bir salgın haberi de Nijerya'dan geldi.

Nijerya'da Lassa ateşi salgını alarmı: 41 kişi öldü, System.String[]

Dünya genelinde korona salgını nedeniyle korku yaşanırken, yeni bir salgın haberi de Nijerya'dan geldi. Lassa ateşi adı verilen salgın sonucu ülke genelinde 1 ayda 41 kişi hayatını kaybetti.


Nijerya'da Ocak ayının başından bu yana görülen Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden (NCDC) yapılan açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana ülkenin 19 farklı bölgesinde yapılan incelemelerde 258 kişiye Lassa ateşi teşhisi konuldu. Salgının, fare dışkıları ve idrarlarından kaynaklandığı düşünülürken, ülkede Ocak ayında etkili olan kuru havanın vaka sayısında artışa neden olduğu belirtiliyor. Yüksek ateşle başlayan belirtileri ilerleyen dönemlerde organ yetmezliği ve şiddetli kanamalar takip ediyor.


Öte yandan Lassa ateşinin, Ebola ve Marburg virüsü ile aynı aileden olduğu biliniyor. - ABUJA

Nijerya, Lassa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:00 Kaynak: İHA
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