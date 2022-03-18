Nijerya'da Lassa ateşinden can kaybı 112'ye çıktı - Son Dakika
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Nijerya'da Lassa ateşinden can kaybı 112'ye çıktı

18.03.2022 17:34
Nijerya'da Lassa ateşinden can kaybı 112'ye çıktı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede 3 Ocak'tan bu yana Lassa salgını başkentin yanı sıra 23 eyalete yayıldı.

Bu süre zarfında 112 kişi salgında hayatını kaybetti, 559 kişi ise tedavi altına alındı.

Ülkede şimdiye kadar aralarında 45 sağlık çalışanı olmak üzere 630 kişide vaka tespit edildi.

Nijerya hükümeti, salgınının tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Lassa ateşinden can kaybı 112'ye çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da Lassa ateşinden can kaybı 112'ye çıktı - Son Dakika
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