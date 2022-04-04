Nijerya'da Lassa ateşinden can kaybı 127'ye çıktı - Son Dakika
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Nijerya'da Lassa ateşinden can kaybı 127'ye çıktı

04.04.2022 23:22
Nijerya'da Lassa ateşinden can kaybı 127'ye çıktı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 127'ye yükseldi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 127'ye yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak'tan bu yana ülke genelinde 3 bin 542 vaka tespit edildi.

Bu süre zarfında 127 kişi salgında yaşamını yitirdi, 681 kişi hastanelere yatırıldı.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.

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Togo Cumhuriyeti, Nijerya, Afrika, Lassa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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