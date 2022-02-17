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Nijerya'da Lassa ateşinden can kaybı 59'a çıktı - Son Dakika

Nijerya'da Lassa ateşinden can kaybı 59'a çıktı

17.02.2022 01:14
Nijerya'da Lassa ateşinden can kaybı 59'a çıktı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Lassa ateşi salgınında 3 Ocak'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Lassa ateşi salgınında 3 Ocak'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle son bir haftada 19 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece 3 Ocak'tan bu yana salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükselirken, bu süre zarfında başkent Abuja'nın yanı sıra 19 eyalette 358 vaka tespit edildi.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi yaşamını yitirmişti.

İlk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkeyi etkisi altına alan salgın, 3-17 Ocak'ta 11 eyalete yayıldı.

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Nijerya, Afrika, Lassa, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Lassa ateşinden can kaybı 59'a çıktı - Son Dakika


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