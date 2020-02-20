Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 103'e ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 103'e ulaştı - Son Dakika

Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 103'e ulaştı

7 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi.

Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 103'e ulaştı, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, salgının federal başkent Abuja'nın yanı sıra 26 eyalete yayıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Lassa ateşi salgınının yedinci haftasında ölü sayısı 103'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Her yıl kurak mevsimin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi, çarşamba günü Nijerya'nın en fazla nüfusuna sahip Lagos eyaletinde de görülmüştü.

Ülkede salgının yayılması nedeniyle "acil durum" ilan edilirken, salgın ile mücadele için yeni çalışmalar başlatılmıştı.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, geçen sene de Lassa ateşi nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Nijerya, Afrika, Lassa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski eşi ve akrabasını bıçaklayan sanık: Bana kara büyü yapıldı, zaman zaman cinler geliyor
Almanya'daki ırkçı saldırıyla ilgili Türk iş insanı: Polis saldırıyı önceden biliyordu Leyla'nın ölümüyle ilgili davada gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı 18 yıldır kayıp Gündüz'ü 'annesi ve kardeşleri öldürdü' iddiası

Son Dakika Haberleri
19:00 Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 19:38:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 103'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]