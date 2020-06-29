Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 216'ya ulaştı - Son Dakika

Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 216'ya ulaştı

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 216'ya yükseldi.

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 216'ya yükseldi.

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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan salgında başkentin yanı sıra Edo, Ebonyi, Ondo ve Bauchi başta olmak üzere 27 eyalette 1036 vakanın tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, salgında sene başından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 216'ya yükseldiği kaydedildi.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım-mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında 2019'da 129 kişi ölmüştü.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk kez 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 2019'da Lassa ateşi nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Nijerya, Lassa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:23 Kaynak: AA

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