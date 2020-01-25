Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 24'e yükseldi - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Lassa ateşi salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), 2020 yılının başından beri Lassa ateşi nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 100 kişinin de karantinaya alındığını açıkladı.

Kano ve Borno gibi ülkenin farklı bölgelerinden görülen salgının en fazla ülkenin güneybatısındaki Ondo eyaletinde görüldüğü ve bu burada 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hayatını kaybedenler arasında Kano eyaletinden iki doktor ve bir hamile kadın bulunuyor.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969 yılında ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.