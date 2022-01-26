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Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 26'ya çıktı - Son Dakika

Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 26'ya çıktı

26.01.2022 23:41
Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 26'ya çıktı

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Ifedayo Adetifa, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 14 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Böylece 3 Ocak'tan bu yana salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya ulaştı.

Adetifa, bu süre zarfında ülkeyi etkisi altına alan salgında başkent Abuja'nın yanı sıra 11 eyaletinde 115 vakanın tespit edildiğini ifade etti.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edildi, 102 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

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Nijerya, Lassa, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 26'ya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 26'ya çıktı - Son Dakika
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