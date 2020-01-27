Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi - Son Dakika

Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi

6 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen "Lassa ateşi" nedeniyle ölü sayısı 32'ye çıktı.

Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen "Lassa ateşi" nedeniyle ölü sayısı 32'ye çıktı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, salgın nedeniyle ocak ayı başından beri 32 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan salgında Adamawa, Kano, Ondo ve Borno başta olmak üzere 11 eyalette 233 vaka tespit edildiği aktarıldı.

Öte yandan, Adamawa eyaletinde salgın nedeniyle 7 doktor ve 5 hemşirenin karantinaya alındığı kaydedildi.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükumeti, geçen sene Lassa ateşi nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Nijerya, Afrika, Lassa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:46 Kaynak: AA
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