Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Lassa sıtması 129 can aldı
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Nijerya'da Lassa sıtması 129 can aldı

13 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen "Lassa sıtması"dan son beş ayda 129 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Lassa sıtması 129 can aldı, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen "Lassa sıtması"dan son beş ayda 129 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Chikwe Ihekweazu, ülkede salgın nedeniyle ocak ayından bu yana 23 eyalette 129 kişinin öldüğünü açıkladı.
Ihekweazu, "Lassa ölüm oranı geçen yıl yüzde 27 iken 2019'da bu oran yüzde 22'ye düştü." dedi.
Salgınla mücadele için NCDC'nin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile iş birliği yaptığının altını çizen Ihekweazu, Lassa'ya karşı müdahaleye devam edeceklerini kaydetti.
Nijerya hükümeti, Lassa sıtması nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.
Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.
Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:50 Kaynak: AA
Afrika, Nijerya, Lassa, Güncel
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