Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Lassa Sıtmasından 16 Kişi Öldü

Nijerya'da Lassa Sıtmasından 16 Kişi Öldü

41 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen "Lassa sıtması" nedeniyle 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya'da Lassa Sıtmasından 16 Kişi Öldü, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen "Lassa sıtması" nedeniyle 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülkedeki sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle ay başından bu yana 16 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 8 eyalette 60 vakanın tespit edildiği kaydedildi.

Nijerya hükümeti, Lassa sıtması nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlere temas etmemeleri tavsiyesinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:03 Kaynak: AA

Afrika, Nijerya, Lassa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Suriyelilerin 'Bayat Meyve Suyu' Kavgası Kanlı Bitti Dusko Tosic'i Aldattığı İddia Edilen Jelena Karleusa: Kimseyi Öldürmedim, Hırsızlık Yapmadım

Annesinin Öldürüldüğüne Şahit Olan 8 Yaşındaki Çocuk, Mahkemede Katilin Kim Olduğunu Açıkladı Gürcistan'da Domuz Gribinden Ölenlerin Sayısı 21'e Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 01:44:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Lassa Sıtmasından 16 Kişi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]