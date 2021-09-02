Nijerya'da liseden kaçırılan öğrenci sayısının 73 olduğu açıklandı - Son Dakika

Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağı dün Maradun şehrindeki Kaya Day Lisesi'nden kaçırılan öğrenci sayısının 73 olduğu bildirildi.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, "Zamfara eyalet polis komutanlığı, Kaya Day Lisesinde 73 öğrencinin kaçırıldığını doğrulamak istiyor." ifadesini kullandı.

Olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Shehu, öğrencileri kurtarmak için çalışma başlatıldığını belirtti. Shehu, halka itidal çağrısında bulundu.

Zamfara Valisi Bello Matawalle, saldırının ardından eyaletteki tüm okulların bir sonraki emre kadar kapalı kalması talimatını vermişti.

Nijerya'da, son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Ülkenin Benue, Kaduna, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde ocaktan bu yana birçok kez okullardan öğrenciler kaçırılmıştı.

Nijerya'da, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.